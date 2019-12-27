افتتاح معرض للفنان محمد زينهم بالهناجر (صور)

افتتح الفنان فاروق حسني وزير الثقافة الأسبق والدكتور محمد زينهم والمهندس محسن صلاح رئيس مجلس إدارة المقاولين العرب، معرضا للوحات الفنية الخاصة بالدكتور محمد زينهم، بقاعة آدم حنين بمركز الهناجر في دار الأوبرا.



ويعرض زينهم مجموعة من لوحاته في معرض يقدم خلاله أكثر من 70 عملا متنوعا تجمع بين اللوحات ذات المساحات الكبيرة والتي تصل إلى 2متر × 2متر والمعالجة بالزجاج المؤلف بالرصاص والنحت بالبولي إستر والصوف والكتل الزجاجية.



ويقدم زينهم في معرضه رؤيته الخاصة في مشوار للحياة، فهناك لوحة الحياة وسط الدمار الذي عبر عنها الفنان بخروج الإنسان المصري منتصرا قادرا على مواصلة حياته من حالة الصراع مع الإرهاب الذي كان موجودا في فترة ما.