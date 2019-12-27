بطلة مسرحية هالة حبيبتي: الشهرة في الطفولة سلاح ذو حدين

تحدثت رانيا عاطف، بطلة مسرحية "هالة حبيبتي"، عن أسباب اعتزالها الفن، قائلة إنها كانت تمثل في الطفولة كهواية، أما إذا استمرت في التمثيل ستتحول لمهنة ومصدر دخل يدفعها لقبول أدوار لا تحبها، لأن لديها التزامات مادية تجاه أسرتها.



وأوضحت عاطف خلال لقائها مع الإعلامي مصطفى بكري، في برنامج "حقائق وأسرار" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن السبب الثاني هو الخوف، من تعرضها لمقارنة بين أدوارها وهي صغيرة وعندما تكبر، ففضلت البقاء على صورة هالة الطفلة المحبوبة.



ولفتت إلى أنها تعرضت للمقارنة بالفعل بين دورها في مسرحية هالة حبيبتي، وبين دورها في ليالي الحلمية لأنها كانت "تخينة".



وأكدت رانيا عاطف، أنها كانت ملتزمة في الدراسة ومن أوائل الفصل، قائلة: "الشهرة سلاح ذو حدين، لكن والدتي دائمًا كانت تذكرني، أن الشهرة نعمة من ربنا وتقول لي الناس بتحبك لو حسيتي إنك أحسن من غيرك كل ده هيروح، كانت تدعمني، وتقول لي اوعي تحسي إنك أحسن من غيرك، وإنما الشهرة مسئولية وقيد".