وليد طوغان: أردوغان أثبت دعمه للإرهابيين ونقلهم إلى ليبيا

علق وليد طوغان، الكاتب الصحفي المتخصص في الشأن الدولي، على ما تم إعلانه بشأن حشد فصائل موالية لتركيا في عفرين للقتال برواتب ضخمة في ليبيا، قائلا إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أثبت كثيرًا أنه تم نقل مليشيات إرهابية إلى ليبيا خلال الفترة الماضية لدعم حكومة فايز السراج ضد الجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر.



وأضاف "طوغان" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم" المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الجمعة، مع الإعلامية سارة حازم، أن أردوغان يؤكد يومًا بعد يوم أنه له يد كبرى في دعم الجماعات الإرهابية والذين يأتي على رأسهم جماعة الإخوان في حركاتهم المسلحة ونقلها من سوريا إلى ليبيا".



ولفت إلى أن اتفاق حكومة السراج مع أردوغان ضعيف جدًا و"بالونة" يتم تفجيرها في الهواء، لأن العالم كله ضده.