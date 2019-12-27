السيسي وبوتين يتفقان على تكثيف الجهود لتسوية الأزمة الليبية

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم (الجمعة)، اتصالا هاتفيا بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين.



وكشف بيان لرئاسة الجمهورية أن الرئيس أكد تطلع مصر لتعميق العلاقات المصرية الروسية في كافة المجالات، مشيدا بالمشروعات التنموية الهامة التى يتعاون البلدان فى تنفيذها فى مصر، ومن بينها مشروع إنشاء محطة الضبعة للطاقة النووية، ومشروع المنطقة الصناعية الروسية بمحور قناة السويس.



من جانبه، أكد الرئيس بوتين الأهمية التى توليها موسكو لتطوير العلاقات الثنائية مع مصر فى الفترة القادمة، وفي إطار اتفاق الشراكة والتعاون الاستراتيجي بين البلدين. بحسب البيان.



وأضاف البيان، أن الاتصال تناول استعراض تطورات الأوضاع في ليبيا، حيث تم التوافق في هذا الإطار على أهمية تكثيف الجهود المشتركة بين البلدين بهدف تسوية الأزمة الليبية، ومكافحة المليشيات المسلحة والتنظيمات الإرهابية، ووضع حد للتدخلات الخارجية غير المشروعة في الشأن الليبي.



كما شهد الاتصال تبادل التهاني بين الرئيسين بمناسبة اقتراب العام الميلادي الجديد.