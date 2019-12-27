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مصر

مدبولي يفوّض رئيس «هيئة الاستثمار» في بعض اختصاصات «الوزير»

الجمعة 27/ديسمبر/2019 - 10:54 ص
الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي
محمد إبراهيم
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أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بتفويض الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في اختصاصات الوزير المختص بشؤون الاستثمار، أينما وردت في قانون شركات المساهمة، وشركات التوصية بالأسهم، والشركات ذات المسؤولية المحدودة، وشركات الشخص الواحد ولائحته التنفيذية، عدا الاختصاصات الواردة في المادة (4) من قانون إصدار هذا القانون، والمواد: 20، و49، و50، و129 مكرر، و160 مكرر، و164 مكرر، و181 من القانون والمواد المتعلقة بها في لائحته التنفيذية.

ونص قرار رئيس الوزراء على تفويض الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار في اختصاصات الوزير المختص بشؤون الاستثمار، أينما وردت في قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية، عدا الاختصاصات الواردة في المادة (التاسعة) من قانون إصدار هذا القانون والمواد: 13، و28، و29، و30، و46، و69، و73، و77، و85، و93، و94 من هذا القانون والمواد المتعلقة بها في لائحته التنفيذية.

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