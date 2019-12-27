الرئيس الكازاخي يعزي أسر ضحايا "تحطم الطائرة"

أعرب الرئيس الكازاخي قاسم جومارت توكاييف، اليوم الجمعة، عن تعازيه لأصدقاء وأسر ضحايا حادث تحطم الطائرة، الذي أسفر عن مقتل 15 شخصًا وإصابة 50 آخرين.



وقال توكاييف في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وفقا لما أوردته وكالة "كازانفورم" الكازاخية: "أعرب عن خالص التعازي للأصدقاء والعائلات الذين فقدوا أحبابهم الأعزاء في المأساة التي وقعت في 27 ديسمبر وسيتم تقديم المساعدة لجميع المصابين".



وأضاف الرئيس الكازاخي قاسم جومارت توكاييف أنه تم تشكيل لجنة حكومية برئاسة عسكر مامين رئيس الوزراء، كما أن جميع المسؤولين عن سقوط الطائرة سيعاقبوا بعقوبة صارمة وفقًا للقانون.



وأفادت السلطات المحلية في كازاخستان، اليوم، بأن 15 شخصًا قتلوا وأصيب 50 آخرون، بينهم أطفال، جراء تحطم طائرة تابعة لشركة الطيران الكازاخية كان على متنها 95 راكبًا و5 من أفراد طاقم الطائرة بعد إقلاعها من مطار الماتي متجهة إلى العاصمة نور سلطان، لكنها "فقدت التوازن أثناء الإقلاع على ما يبدو واخترقت سياجًا خرسانيًا، قبل أن تصطدم بمبنى صغير، بحسب ما أكد الطيران المدني في بيان.