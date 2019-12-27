حظك اليوم.. برج الدلو الجمعة 27 ديسمبر 2019

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم الجمعة، وفيما يخص برج الدلو قالت:

مهنيًا: القمر الجديد في مواجهة برجك من الجدي يضعك في اجواء مختلفة كليا زهق ملل كما يسلط الضوء على قدراتك يوم غير نافع والأكثر ضياعا يؤخرك ويبعد عنك فرص التقدم.

عاطفيًا: يسجل هذا اليوم الاستثنائي مفاجآت كثيرة تسعدك تقوى خلاله الروابط وتزداد الأجواء الحميمية وتتمتع بشخصيّة جذابة ولطيفة.

صحيًا: لا تؤخر البدء بممارسة الرياضة الصباحية إلى الغد، فخير البر عاجله.



قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، لمعرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.