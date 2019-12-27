حظك اليوم.. برج الجدى الجمعة 27 ديسمبر 2019

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم الجمعة، وفيما يخص برج الجدى قالت:

مهنيًا: القمر الجديد في برجك يساندك وتبدأ بحسم الامور بقرار مصيري يوم فعال ومهم جدا وضوح فرص ابواب تفتح في وجهك تفوق الضوء اخضر بالنسبة لك للتحرك في كل الاتجاهات.

عاطفيًا: لا تزال تخيّم على حياتك العاطفية والعائلية اجواء من الرومانسية ويحيطك كوكب الحب بتأثيرات إيجابية، كما يحمل لك أوضاعًا عاطفية مميزة أو لقاء حارًا

صحيًا: تبدو عليك علامات التعب والإرهاق، وتشعر بانهيار وانحطاط في المعنويات.



وقراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، لمعرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.