حظك اليوم.. جميع الأبراج الفلكية الجمعة 27 ديسمبر 2019

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك، جاكلين عقيقى، حظك اليوم الجمعة 27 ديسمبر 2019، لجميع الأبراج الفلكية على النحو التالي:



الحمل

مهنيًا: لا تزال التأثيرات المعاكسة لكسوف الشمس والقمر الجديد من الجدي المواجه لبرجك هي المسيطرة ما يعني قد يطرأ جديد أو تأخير أو عرقلة أو سفر اضطراري، وقد تضطر للعودة إلى مكان أو تبحث عن الحقيقة.

عاطفيًا: تتلقى معاملة مغرية من الشريك وتفكر في الأفضل، وتؤجل النقاشات العقيمة معه ولا تفتعل المشاكل.

صحيًا: اندفاعك وحماستك يدفعانك إلى الطلب من الآخرين مشاركتك في ممارستك الرياضة اقتناعًا منك أنها خير علاج.



الثور

مهنيًا: تبدو سعيدًا بلقاءات وتطورات تحت تاثير الكواكب مجتمعة في برج الجدي الصديق فتبدأ جديدًا بصورة استثنائية أو تخوض مغامرة للمرة الأولى وتنجز عملًا حلمت به بعدما وظفت كل طاقتك من أجله.

عاطفيًا: لا تكن اتكاليًا وقم أنت بالمبادرة تجاه الحبيب، وابحث عن الاستقرار وعن علاقة تستطيع الاستمرار بها.

صحيًا: لا تدع الهموم العائلية والمهنية تؤثر سلبًا في وضعك الصحي، أخرج من محيطك الضيق.



الجوزاء

مهنيًا: وجود القمر الجديد في برج الجدي يجعلك تستفيد جدًّا من الاوضاع الفلكيّة ما يجعل الظروف مشجّعة لتكثيف العمل ولانجاز ما تريد فأنت محظوظ هذه الفترة ولا داعي إلى التحفّظ.

عاطفيًا: نجاحات وتسويات علاقات متناغمة انسجام واجواء رومنسية عاطفية وعائلية القلب سعيد العلاقات حلوة سوف تفرح لخبر سار وتتعزز الشعبية

صحيًا: تخفّ حماستك تدريجيًا لممارسة الرياضة، وهذا أكبر خطأ ترتكبه بحق صحتك.



السرطان

مهنيًا: وجود القمر الجديد في الجدي الى جانب زحل وبلوتون والمشتري والشمس فتكثر متطلبات العمل لتجد نفسك مضطرًا في بعض الواجبات او منهك القوة لكثرة المجهود كن اكثر تنظيمًا ولا تشتت افكارك وطاقتك.

عاطفيًا: تمرّ بأزمة في علاقتك بالحبيب لكنك تعرف كيف تتجاوزها بحكمتك وسعة صدرك.

صحيًا: يتحسن وضعك الصحي شيئًا فشيئًا وتتعافى من مرض ألزمك الفراش طويلًا.



الأسد

مهنيًا: تتوسع دائرة تحركاتك وترتفع شعبيتك تحت تاثيرات القمر الجديد من برج الجدي فتعيش يوما مثمرا تنشط فيه المساعي وتساعدك سرعة الخاطر على ايجاد الحلول، وتلفت الانظار بشخصيتك المرنة والذكيّة.

عاطفيًا: قد يكون الشريك مخطئًا في بعض تصرفاته، لكن ما قام به لا يبرّر رد فعلك تجاهه، وقد تدفع ثمنه لاحقًا.

صحيًا: استفد من الوقت المتاح أمامك بعد الظهر واقصد البحر لممارسة السباحة أو التنزه على شاطئه.



العذراء

مهنيًا: يكون العنوان الأكبر هذا اليوم الاندفاع والحظوظ كبيرة للكسب المادي ولمشاريع جديدة يبتسم لك الحظ وتشكر القمر الجديد والكواكب من برج الجدي الصديق على الدعم والمساعدة والتقدم والربح.

عاطفيًا: إنجازات متعددة تعطيك دفعًا إضافيًا، وتساعدك على تخطي العقبات التي واجهتك سابقًا مع الشريك.

صحيًا: تعاني تراجعًا بسيطًا في المعنويات وقد ترفض المشاركة في أي نشاط بسبب افتقادك الحماسة.



الميزان

مهنيًا: وجود القمر الجديد في الجدي في مواجهة فتكثر الحساسيات والمسؤوليات والتعب والقلق حاول ان ترتاح وان تبتعد عن الضجة وعن المزاجية ولا تغلط تجاه احد وانتبه الى سلامتك وصحتك.

عاطفيًا: تشرق حياتك العاطفية والعائلية وتختفي الغيوم العاطفية وسوء التفاهم مع انتقال الزهرة من مواجهة برجك من الجدي الى الدلو الصديق ما يجذب اليك الاحباء ويغمرك كوكب الحب بكاريزما كبيرة.

صحيًا: حاول أن تسيطر على أعصابك حتى تتمكن من تطوير قدراتك، لأن ردة فعلك غالبًا ما تكلفك الكثير.



العقرب

مهنيًا: قد تعرف تطورًا في شؤونك المالية والمهنية، تحت تاثير القمر الجديد من الجدي فتشعر بالأجواء الإيجابيّة يوم مهم يفتح امامك صفحة جديدة استثمار بيع شراء ان طاقتك الفكرية مميزة سرعة الخاطر كبيرة.

عاطفيًا: تكون سبّاقًا في إظهار عواطفك الجياشة للشريك وتقدّم له أفضل ما لديك وتتحمّس لبدء مشروع جديد معه.

صحيًا: يمكنك التغلب على أي تعب أو تشنج بممارسة الرياضة أو التنزه في الهواء الطلق.



القوس

مهنيًا: القمر الجديد في الجدي يقدم لك الرابح والفرص الثمينة والتفاعل الممتاز والنفسية والمعنويات القوية والتفوق اسبوع ولا اجمل ولا اروع اسبوع مهم جدا التحولات لصالحك.

عاطفيًا: لقاءات ونقاشات مثمرة، وخصوصًا لجهة تحديد مسار الأمور مستقبليًا وعلى نحو يضمن لك وللشريك حقوقكما.

صحيًا: الاضطرابات الصحية التي قد تظهر فجأة لا بد من أخذها على محمل الجد.



الجدي

مهنيًا: القمر الجديد في برجك يساندك وتبدأ بحسم الأمور بقرار مصيري يوم فعال ومهم جدا وضوح فرص ابواب تفتح في وجهك تفوق الضوء اخضر بالنسبة لك للتحرك في كل الاتجاهات.

عاطفيًا: لاتزال تخيّم على حياتك العاطفية والعائلية اجواء من الرومانسية ويحيطك كوكب الحب بتأثيرات إيجابية، كما يحمل لك أوضاعًا عاطفية مميزة أو لقاء حارًا.

صحيًا: تبدو عليك علامات التعب والإرهاق، وتشعر بانهيار وانحطاط في المعنويات.



الدلو

مهنيًا: القمر الجديد في مواجهة برجك من الجدي يضعك في اجواء مختلفة كليا زهق ملل كما يسلط الضوء على قدراتك يوم غير نافع والاكثر ضياعا يؤخرك ويبعد عنك فرص التقدم.

عاطفيًا: يسجل هذا اليوم الاستثنائي مفاجآت كثيرة تسعدك تقوى خلاله الروابط وتزداد الاجواء الحميمية وتتمتع بشخصيّة جذابة ولطيفة.

صحيًا: لا تؤخر البدء بممارسة الرياضة الصباحية إلى الغد، فخير البر عاجله.



الحوت

مهنيًا: وجود القمر الجديد في الجدي يحملك من موقع الى موقع افضل وظيفة اعلى اجتماع مهم توقيع على عقد يوم مهم جدا على مختلف الأصعدة.

عاطفيًا: تراودك مشاعر تحمل إليك الحماسة والعزيمة لإحداث تغيير كبير، أو للقاء حبيب أو للإقدام على مغامرة استثنائية.

صحيًا: ترتاح إلى بعض الظروف والمتغيرات التي تخفف عن كاهلك الضغط الكبير.