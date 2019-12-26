بعد اعتزال 30 عامًا.. عزيزة جلال تغني في "شتاء طنطورة"

وجهت الفنانة المغربية عزيزة جلال، رسالة شكر خاصة لجمهورها في أول حفل غنائي لها بعد غياب أكثر من 30 عامًا.وقالت عزيزة جلال، خلال كلمتها في حفلها الغنائي ضمن فعاليات "شتاء طنطورة"، بمحافظة العلا بالسعودية: "أنا ما غبت عنكم ولا إنتو غبتوا عني.. رجعت بمحبتكم وسأغني بمحبتكم ورجعت علشان أقول شيء بسيط في محبتكم في الفرح الموجود".ووجهت رسالة شكر خاصة للملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، على التطور في جميع الأصعدة التي تشهدها في المملكة.كما شكرت خلال كلمتها، المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالسعودية، وذلك بسبب مساندتها ومساعدتها للعودة للفن.يشار إلى أن أغنية "مستنياك" هي من أشهر الأغاني التي قدمتها عزيزة جلال خلال مشوارها الفني، والتي غناها الكثير من النجوم في حفلاتهم، كما المواهب الصاعدة في برامج الهواة الفنية.