فيديو عبدالله مشرف يكشف تحديه لأحمد زكي ومحمود عبدالعزيز

روى الفنان عبدالله مشرف، العديد من المواقف التي جمعته مع الفنانين الراحلين أحمد زكي ومحمود عبدالعزيز.



وقال مشرف، خلال لقائه مع الإعلامية ياسمين عز، في برنامج "حديث المساء" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، إنه كان مشهورا بتقليد الفنانين، وكذلك الفنان أحمد زكي، فكانا دائمًا يدخلان في منافسة.



وأضاف مشرف: "سجلت له السادات، وإحنا بنصور فيلم الهروب، وكنت أقلد محمود المليجي، فيضحك أحمد زكي، ويقهقه، ويوقف التصوير".



ولفت إلى أن الفنان محمود عبدالعزيز، سأله في مرة "مبتعرفش تقلدني ليه؟"، فقلده، في مشهد من فيلمه، وقلد بحة صوته، فعقب الفنان محمود عبدالعزيز على تقليده، قائلًا: "يخرب عقلك".

