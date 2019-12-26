في أول لقاء لهما.. نوال الكويتية تهنئ أنغام على زواجها

حرصت الفنانة نوال الكويتية، على تهنئة الفنانة أنغام بزواجها من الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم، وذلك في أول لقاء لهما في السعودية.وردت أنغام، على تهنئة نوال الكويتية وهنأتها هي والموزع أحمد إبراهيم على ألبومها الغنائي الجديد والذي طرحته خلال الأيام الماضية.وتستعد أنغام لإحياء حفل غنائي غدًا 27 ديسمبر بقيادة المايسترو هاني فرحات، ضمن فعاليات موسم الرياض، تحت عنوان "ليلة ياسر بوعلي"، ويضم الحفل مجموعة من النجوم، هم: الفنان العراقي ماجد المهندس، الفنان السعودي راشد الماجد، الفنانة الكويتية نوال، الفنان السعودي رابح صقر، والفنان السعودي فؤاد عبدالواحد.وكانت أنغام، قد أحيت حفلًا غنائيًا كبيرًا ضمن فعاليات ليلة إبداعات الشاعر تركي بالسعودية، والتي تحمل اسم "بعض من ذكرياتي"، بموسم الدرعية.ضم الحفل عددًا من النجمات من مختلف الوطن العربي، والنجمات المشاركات في الحفل هن "أنغام، داليا مبارك، أصالة، أسماء لمنور وأميمة طالب".يذكر أن أنغام، أعلنت زواجها من الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم في شهر فبراير الماضي.