فيديو تعليق سفير الصين على تعذيب مسلمى الإيغور

قال سفير الصين في القاهرة، لياوليتشيانج، إن ما يتم تداوله هذه الأيام عبر السوشيال ميديا حول اضطهاد الصين للمسلمين وقومية الإيغور الصينية، أخبار مزيفة 100%.



وأكد سفير الصين، خلال حواره ببرنامج "صباحك مصرى"، والمُذاع على فضائية "إم بى سى مصر2"، أن هذه الأخبار المزيفة وراءها يد سوداء من الدول المختلفة بهدف تخريب علاقات الصين بمصر والعالمين العربي والإسلامي، وتخريب الصداقة الودية والتقليدية بين الصين والشعوب العربية والإسلامية، وإثارة الفتنة في داخل الصين.



وأوضح، أن هذا الأسلوب خبيث وحقير جدًا، والشعب المصري لديه الحكمة لتمييز الشائعات والأكاذيب المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وبعض الصور تظهر كيفية تعذيب الصين للمسلمين، وبعض الصور ليست مأخوذة من الصين، ومن ظهروا في الصور ليسوا مسلمين، وبعض الصور تمثيلية تمت صناعتها من قبل إحدى المؤسسات الدينية غير الشرعية في الصين.



وأردف أن الخارجية الأمريكية أنتجت فيديو حول كيفية تعذيب الصين لمسلمي الإيغور، مشددًا على أن ما ورد عبر الفيديو غير صحيح على الإطلاق، فضلًا عن أن بعض وسائل الإعلام الغربية تتجاهل الحقائق وتوجه اتهامات.