نتنياهو وزوجته يدليان بصوتيهما فى انتخابات الليكود

أدلى بنيامين نتنياهو، رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلى المنتهية ولايته وزعيم حزب الليكود، وزوجته سارة، بصوتهما في الانتخابات الداخلية للحزب من أجل اختيار رئيس جديد للحزب، حسبما نشرت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية.



وبلغت نسبة التصويت في تلك الانتخابات، حتى الآن، 13.9%.



ويجري حزب الليكود، اليوم الخميس، انتخابات داخلية على منصب رئاسة الحزب، وهي المرة الأولى التي تتم فيها هذه الانتخابات منذ عام 2014، ويحق لأكثر من 116 ألف عضو بالحزب التصويت فيها، فيما يستمر تصويت اليوم حتى الساعة الحادية عشرة مساء.



وتعقد الانتخابات وسط منافسة شرسة بين نتنياهو، ومنافسه جدعون ساعر، وسط توقعات إسرائيلية بفوز بنيامين، وبأن جدعون فرصته ضعيفة في الحصول على الأغلبية لرئاسة الحزب، وأنه لن يتعدى نسبة الـ25%.



وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي، أمس الأربعاء، إن بطاريات القبة الحديدية تصدت لصاروخ أطلق من قطاع غزة المحاصر، تجاه مستوطنة عسقلان، خلال حضور نتنياهو، وزوجته، فعالية انتخابية جماهيرية داخلها، وتم إخلاؤهما إلى مكان آمن.