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تضمنت طائرات وسيارات فخمة.. هدايا الكريسماس على "إنستجرام"

الخميس 26/ديسمبر/2019 - 11:33 ص
جريدة الدستور
شيماء دهب
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تفصلنا أيام معدودة عن الاحتفال بأعياد الكريسماس وفيه يهادي الأشخاص بعضهم بعضًا في أجواء مليئة بالحب والود، وبنظرة إلى موقع الصور الشهير "الانستجرام" نرصد خلال سطور أبرز الهدايا الخاصة بالكريسماس والتى تتضمن الطائرات الخاصة، سيارات الرياضية الفخمة من جانب أثرياء السوشيال ميديا الذين يتباهون بالهدايا الخاصة بهم في جميع أنحاء العالم.

وفقًا لموقع "الديلي ميل" البريطاني تتضمن سلسلة اللقطات كل شيء بدءًا من الطائرات الخاصة وحتى السيارة البورش.
• تظهر صورة مسلية لبابا نويل يسقط في كومة من النقود بينما ينظر إليه القزم.


• من بابا نويل نجد الصورة التالية لوجود الهدايا الباهظة في الثمن للشباب المدللين.


• التباهي بالطائرة الخاصة من شباب مدللين كاحتفال بالكريسماس.


• شارك ألكساندر موريو، من جنيف بسويسرا، هذه اللقطة التي تظهر بعض المرح في فصل


الشتاء في سيارة صفراء Lamborghini Aventador SVJ احتفالًا بالكريسماس.


• مشاركة على متن طائرة خاصة من جانب سيدة أعمال عبر موقع الانستجرام


• قام Gabby، من نيويورك، بنشر صورة فاخرة له بجوار سيارته معلقًا: "دمج عملك يجعلك
منشغلًا طوال الوقت"


• أحدهم علق على الكريسماس بنشر صورة له خلال تسوقه من أفخم الماركات العالمية.


• وقال أحدهم عبر تعليق بنشر صورة الشجرة معلقًا "مستعد لنهائي عيد الميلاد".


• ومن الصور الأكثر انتشارًا سقوط شجرة سانتا في سيارة بورش بجوار مئات من أكياس
التسوق المصممة من أمثال برادا، وجيشي وكريستيان لوبوتان.


• يتضمن منشور آخر لصورة لإمرأة شابة تحمل مفتاح سيارة مرسيدس البيضاء كهدية للكريسماس.


• كانت السيارات الرياضية شائعة ضمن هدايا الكريسماس بما في ذلك سيارة لامبورجيني السوداء.

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