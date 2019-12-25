نائبة "الخرطوش": سلمت سلاحي للأمن.. وأعتذر للمرة العاشرة

أعلنت النائبة نوسيلة إسماعيل عضو مجلس النواب، وصاحبة واقعة إطلاق النار في فرح ابنتها، عن تسليمها للسلاح الذي ضربت النار في فرح ابنتها للجهات الأمنية، لافتا إلى أن ترخيص السلاح تم إلغائه.

وقالت نوسيلة خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي" مع الإعلامي أحمد موسى، المُذاع على قناة "صدى البلد"، إنها تعتذر عما قامت به، موضحة أن الاعتذار من شيم الرجال، وأن اعتذارها لم يقلل منها ولكن زادها قوة، لأن القانون فوق الجميع.

ولفتت، إلى أنها أطلقت النار بحكم العادات، موضحة أن فرحتها كانت أقوى من الشعور بالمسؤولية، متابعة: "أعتذر للمرة الثانية والثالثة والعاشرة".