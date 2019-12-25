فيديو.. حقيقة إزالة مستشفى التكامل الصحي بقرية محلة زياد

استغاث أهالي قرية محلة زياد بالغربية، بسبب قرار إزالة مستشفى التكامل الصحي، التي سعى الأهالي لبنائها بالمجهود الذاتي، وقال الحاج فكري محمد، أحد أهالي قرية محلة زياد، إن قرار الإزالة صدر منذ 6 سنوات، وتم إخلاء المستشفى من المرضى والأطباء والموظفين بالجهود الذاتية للأهالي.



وأضاف الحاج فكري، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل، في برنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، أن المرضى والموظفين والأطباء انتهى بهم المطاف بنقلهم لمركز شباب وهو مبنى متهالك عمره تجاوز 75 سنة، ليس به كراسي لا للأطباء ولا الموظفين ولا المرضى.



من ناحيتها قالت سوسن سلام وكيل وزارة الصحة بالغربية، إنه صدر قرار بإحلال وتجديد المستشفى التكاملي سنة 20162017 تحت إشراف هيئة الأبنية التعليمية، ثم تم إلغاء عملية الإحلال والتجديد، وإعادة طرحها لتحويلها لمستشفى مركزي، يخدم القرية والقرى المجاورة.



وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع لبنى عسل، أنه تم إعادة الدراسة والتي استغرقت وقتًا، وصدر قرارا بالموافقة على تحويلها لمستشفى مركزي، ونزلت لجنة من الصحة، وانتهت لقرار تحويلها لمستشفى مركزي، مشيرة إلى أنه تمت موافقة الوزارة خلال شهر يونيو 2019، وصدر قرار في 9 أكتوبر، وجاري التنسيق بين القطاعات المعنية.



وعقب الحاج فكري، بأن الأهالي اقترحوا إنشاء المستشفى المركزي بالجهود الذاتية، تحت إشراف مؤسسة خيرية، لكن الوزارة رفضت، وحتى الآن لم يحدث أي تقدم على أرض الواقع.



وأكدت وكيل وزارة الصحة، أن كل الأوراق والتقارير موجودة، وأنها ستخاطب هيئة الأبنية والتخطيط، لتنفيذ المستشفى.

