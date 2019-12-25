طارق سليمان: انعكاس آثار مشروعات القوات المسلحة الضخمة على الشارع المصري

قال الدكتور طارق سليمان، رئيس قطاع الثروة الحيوانية بوزارة الزراعة، إن المشروعات الضخمة التي انتهجت القوات المسلحة تنفيذها وتشارك فيها المجتمع المدني حاليا، ينعكس آثارها ونتائجها بشكل واضح على الشارع المصري.



وأضاف"سليمان" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج" اليوم" المذاع على فضائية "dmc"، أنه إذا ما أحدثنا مقارنة بين أسعار اليوم والأسعار منذ عامين، سنجد أن الأسعار اليوم انخفضت بنسبة تتراوح من 10% إلى 20% في الثروة الحيوانية واللحوم والدواجن.



كما أوضح أن وزارة الزراعة حملت على عاتقها تنمية وتطوير الثروة الحيوانية والداجنة من خلال تنمية وتطوير الثروة الحيوانية والداجنة، بالعمل على الزيادة العددية والكمية لرؤوس الحيوانات الموجودة من خلال المشروع القومي للبيتلو ومشروع مليء الفراغات واستكمال الطاقات الاستيعابية من خلال مساعدة كبار المربيين وتدعيم مشروعات القطاع الخاص.



وتابع: "وزارة الزراعة تمتلك 51 مزرعة بها بعض المزارع النموذجية التي من الممكن أخذها كمثال للاسترشاد في تنمية المزارع الأخرى".



جدير بالذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، شهد اليوم الأربعاء، افتتاع عددا من المشروعات القومية في مجال الإنتاج الحيواني المتكامل بمحافظة الفيوم

