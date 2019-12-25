مسئول بـ"الأرصاد" يكشف الإحساس الحقيقي بدرجة الحرارة

قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل بهيئة الأرصاد الجوية، إن درجات الحرارة سجلت اليوم على مدن القاهرة، الكبرى 18 درجة، لكن بسبب شدة الهواء، فإن الإحساس الحقيقي يصل لـ14 درجة.



ولفت شاهين، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل، في برنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، إلى أن الإسكندرية ومطروح وبلطيم شهدت ذروة البرودة اليوم، لكن تستمر حالة عدم استقرار الطقس، مع رؤية أفضل، ونشاط رياح أقل.



وأوضح أن اليوم شهد نشاطا لرياح مثيرة للرمال خاصة على الطرق الصحراوية، لكن اتجاهات الرياح تتغير من الغد، مع رطوبة أكبر، ووجود فرص سقوط أمطار على القاهرة ومحافظات الوجه البحري.



وتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد غدًا الخميس، طقس مائل للبرودة على شمال البلاد حتى الوجه البحري والقاهرة، معتدل على شمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب الصعيد نهارا، شديد البرودة ليلا، وتصل لحد الصقيع على المزروعات في وسط سيناء.



كما تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري والقاهرة، قد تمتد حتى شمال الصعيد، تكون غزيرة ورعدية أحيانا على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها غربية إلى شمالية نشطة على أغلب الأنحاء، وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط.

