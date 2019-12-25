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نشوي الحوفي: منع الأطفال من حريتهم في التعامل "تنمر".. فيديو

الأربعاء 25/ديسمبر/2019 - 08:52 م
الكاتبة الصحفية نشوى
الكاتبة الصحفية نشوى الحوفي،
سناء إسماعيل
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قالت الكاتبة الصحفية نشوى الحوفي، إن التنمر أصبح ثقافة سائدة في المجتمع يتعرض لها المختلفون، مشيرة إلى أن الوالدين يخلقون التنمر لدى أطفالهم عند منعهم من ممارسة حريتهم في التعامل مع بعض أقرانهم.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صالة التحرير"، مع الإعلامية عزة مصطفى، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد": "علم الأجنة ينص على أن ملايين الحيوانات المنوية تحاول تلقيح بويضة واحدة، كلها تموت ما عدا حيوان واحد ينجح في مهمته لأنه الأفضل، ومن ثم فإن كل جنين بشكل مختلف فإنه أفضل خلقة لله من بين ملايين المخلوقات الأخرى".

وتابعت أن وزارة الداخلية دورها خدمي في المقام الأول لأنها توفر الأمن لأفراد المجتمع ولكنها تسعى في الفترة الأخيرة للتواصل مع المجتمع من خلال إنشاء هيئة حقوق الإنسان لتلقي شكاوى المواطنين إضافة إلى فتح مستشفيات الشرطة والكشف بها مجاني يوم الجمعة، مؤكدا أن كل هذا من أشد أنواع العدالة الاجتماعية في المجتمع.

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