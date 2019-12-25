رئيس القابضة للصناعات المعدنية: 1.2 مليار جنيه صافى أرباح الشركة فى 2019

قال الدكتور مدحت نافع، رئيس مجلس إدارة القابضة للصناعات المعدنية، إن الشركة تضم عددًا من الصناعات منها، النحاس صناعات السيلكون ومجمع الألومنيوم والخزف الصيني وقطاع التعدين وصناعات السيارات وصناعة المواسير والفحم والمطروقات والإنشاءات المعدنية.



وأضاف خلال لقائه في برنامج "صالة التحرير"، مع الإعلامية عزة مصطفى، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن إيرادات الشركة في العام 2018- 2019 بلغت 1.6 مليار جنيه، وصافي الربح 1.2 مليار جنيه، وإيرادات الشركات التابعة 20 مليار جنيه.



وتابع أن أرباح مجمع الألومنيوم كانت تزيد علي 500 مليون جنيه ولكن انخفضت كثيرًا بسبب العديد من التحديات المحلية والدولية.



وأكد نافع، أن شركة التعدين حققت أرباح 403 ملايين جنيه في العام 2018 2019 مقابل 147 في العام السابق له.

