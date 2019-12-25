خالد الجندي: مشاعر المرأة مستحبة عند الله

قال خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن النساء في حاجة إلى الرحمة، مستشهدا بقول الله تعالى: "وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً".



وتابع "الجندي" خلال حلقة "لعلهم يفقهون" المذاع على فضائية "dmc": "وحق لا إله إلا الله، أن من يجبر خاطر امرأة، طفلة أو شابة أو أمًا، فإن الله يجبر خاطره".



وأوضح أن الله عز وجل يفعل ذلك، مشيرا إلى أن الله سبحانه وتعالى رد سيدنا موسى إلى أمه حتى تقر عينها ولا تحزن، مؤكدا أن أحاسيس المرأة ومشاعرها موقرة وراقية ومستحبة عند الله.



واستكمل: "الله العلي العظيم من فوق سبع سماوات يقدر مشاعر الأنثى، كي تقر عينها ولا تحزن، كما أن المولى جل جلاله كلم السيدة مريم وقال لها: "فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا"، مؤكدا أن هذا جبر خاطر لا مثيل له.

