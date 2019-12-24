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محافظات

"الفيضة الصغرى" تحول الإسكندرية إلى مدينة أوروبية (صور)

الثلاثاء 24/ديسمبر/2019 - 11:08 م
صوره من الحدث
صوره من الحدث
أحمد عاشور
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تحولت الإسكندرية إلى مدينة أوروبية عقب ضرب نوة "الفيضة الصغرى" أحياء الإسكندرية، مساء اليوم، حيث سقطت أمطار غزيرة وعواصف وانخفضت درجات الحرارة إلى حد الصقيع.

من جانبه، شدد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، على رفع درجة الاستعداد القصوى والطوارئ بشركة الصرف الصحي، للتعامل مع موجة الطقس السيئ وهطول الأمطار، والدفع بسيارات "النافوري" والبدالات وفرق الطوارئ بجميع أنحاء المحافظة، مع التركيز على أماكن تجمع مياه الأمطار.
"الفيضة الصغرى" تحول الإسكندرية إلى مدينة أوروبية (صور)
"الفيضة الصغرى" تحول الإسكندرية إلى مدينة أوروبية (صور)
"الفيضة الصغرى" تحول الإسكندرية إلى مدينة أوروبية (صور)
"الفيضة الصغرى" تحول الإسكندرية إلى مدينة أوروبية (صور)
"الفيضة الصغرى" تحول الإسكندرية إلى مدينة أوروبية (صور)
"الفيضة الصغرى" تحول الإسكندرية إلى مدينة أوروبية (صور)
"الفيضة الصغرى" تحول الإسكندرية إلى مدينة أوروبية (صور)
"الفيضة الصغرى" تحول الإسكندرية إلى مدينة أوروبية (صور)
"الفيضة الصغرى" تحول الإسكندرية إلى مدينة أوروبية (صور)
"الفيضة الصغرى" تحول الإسكندرية إلى مدينة أوروبية (صور)

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