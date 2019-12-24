رامي إمام يستعيد ذكرياته مع جده وإصابته بالزهايمر

شارك المخرج رامي إمام، متابعيه عبر صفحته الشخصية بموقع "إنستجرام"، بصورة قديمة له مع والده وجده، في شكل تسلسلي.



وعلق رامي إمام، على الصورة قائلًا: "الصورة دي اتبعتتلي من حضراتكم كتير جدا الفترة اللي فاتت.. والحقيقة رجعتني حوالي 38 سنة لورا... دي مش مجرد صورة بالنسبة لي... دي من أحب الصور لي... مش لأن فيها 3 أجيال بيتصوروا...لا... لأن فيها جدي الله يرحمه... محمد إمام.. الكبير... الراجل اللي ما شفتش في حياتي زي حنيته وطيبته وجدعنته وتلقائيته وبساطته وخفة دمه... والأخيرة دي بالذات الظاهر طلعت جينات في العيلة".



وأضاف: "كنت بحس بالراحة معاه.. وأحلى لحظة في حياتي لما كان بيرقيني ويدعيلي.. وبيدعي لأبويا "روح يا عادل... ربنا يكرمك كمان وكمان".. وفي أواخر أيامه، جاله زهايمر.. ومكانش فاكرني.. ولا فاكر أي شخص في عيلتنا اتمنيت ساعتها إن الأيام ترجع بي وأتصور معاه أكتر وأكتر وأكتر... لحد ما مات سنة 1997.. لكن دايما حاسس إنه عايش معايا طول الوقت... ربنا يرحمك يا جدو ويغفرلك وتكون مستريح لحد ما نجيلك".

