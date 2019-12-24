رونالدو يتفوق على ميسي.. "فوربس" تعلن أغنى 10 رياضيين في العالم

كشفت مجلة "فوربس" الشهيرة في نسختها الأخيرة عن تربع الملاكم الأمريكي فلويد مايويذر على عرش صدارة أغنى الرياضيين في العالم للأعوام العشرة الماضية بثروة تقدر بـ915 مليون دولار أمريكي.



وتفوق مايويذر جونيور على نجمي كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو والأرجنتيني ليونيل ميسي.



وهذه ليست المرة الأولى التي يتصدر فيها الملاكم الأمريكي قائمة أغنى الرياضيين بالعالم، بل سبق له ذلك في مناسبات عديدة ويعتبر مايويذر من ضمن 3 رياضيين فقط استطاعوا تجاوز ثروة المليار دولار عبر التاريخ متساويا مع مواطنيه لاعب الغولف تايغر وودز ولاعب كرة السلة مايكل جوردن.



وفي ما يلي قائمة أغنى الرياضيين في العالم للأعوام العشرة الماضية:



1- الأمريكي فلويد مايويذر جونيور (الملاكمة) – 915 مليون دولار



2- البرتغالي كريستيانو رونالدو (كرة القدم) - 800 مليون دولار



3- الأرجنتيني ليونيل ميسي (كرة القدم) - 750 مليون دولار



4- الأمريكي ليبرون جيمس (كرة السلة) - 680 مليون دولار



5- السويسري روجر فيدرر (التنس) - 640 مليون دولار



6- الأمريكي تايغر وودز (الغولف) - 615 مليون دولار



7- الأمريكي فيل ميكلسون (الغولف) 480 مليون دولار



8- الفلبيني ماني باكياو (ملاكمة) - 435 مليون دولار



9- الأمريكي كيفن دورانت (كرة السلة) - 425 مليون دولار



10- البريطاني لويس هاميلتون (الفورمولا 1) – 400 مليون دولار.