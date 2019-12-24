فيديو.. حسين الجسمي يقدم أغنية "بطل الحكاية" أمام السيسي

شارك الفنان الإماراتي حسين الجسمي، في احتفالية قادرون باختلاف لذوي القدرات الخاصة، والتي شارك فيها الرئيس عبدالفتاح السيسي، وشيخ الأزهر، وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة.



وقدم حسين الجسمي أغنية "بطل الحكاية"، وهي من كلمات محمد إبراهيم، وألحان هشام جمال، ونوزيع بشوي مجدي.



وشارك حسين الجسمي في الغناء عدد من الأطفال من ذوي الهمم وحازت الأغنية على تشجيع كبير من حضور الحفل.



يذكر أن الحفل شارك فيه عدد من النجوم ومنهم الفنان مصطفى شعبان، والفنانة شيري عادل، والفنان بيومي فؤاد، واللاعب رمضان صبحي.

