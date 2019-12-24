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محافظات

محافظ الجيزة يلتقي بعدد من مواطني العمرانية والطالبية

الثلاثاء 24/ديسمبر/2019 - 01:11 م
صورة من الحدث
صورة من الحدث
مصطفى علم الدين
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عقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة لقاءه الدورى مع المواطنين للاستماع إلى مشكلاتهم والتوجيه بحلها في حضور المسئولين المختصين عن المشكلات من رؤساء الأحياء والمراكز والمديريات.

استمع المحافظ لشكوى مواطن يتضرر من قيام مالك عقار بتحويل الدور الأرضي من سكني إلى تجاري وتعديه على منطقة الاشتراطات والمنافع العامة موجهًا رئيس حي العمرانية بإزالة كافة المخالفات بالكامل خلال 48 ساعة وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف وعدم السماح له بمزاولة أي نشاط تجاري كما قرر المحافظ إحالة الموظف المسئول للتحقيق.

كما استمع محافظ الجيزة لشكوى مواطن يتضرر من وجود مخالفات البناء وتدني مستوى النظافة بهضبة الأهرام وقد وجه المحافظ حي الهرم بالتصدي بكل حزم للأعمال المخالفة وعدم السماح بوجود أي أعمال بناء حديثة.

وشدد على مواصلة وتكثيف الحملات وإزالة كافة الأوتاد والحواجز الحديدية الموجودة أمام العقارات إلى جانب تفعيل دور إدارة النظافة الموجودة بالهضبة.

وأضاف بأن المحافظة تمكنت خلال الفترة الماضية من رفع تجمعات وأكوام القمامة من حوالي 100 قطعة أرض استجابة لمطالب المواطنين.

وخلال اللقاء استجاب راشد لمواطنة تتضرر من وجود أكوام القمامة بقطعة أرض بشارع العروبة حي الطالبية موجها رئيس الحى برفع كافة تجمعات القمامة الموجودة وتجميل المنطقة واستغلالها كساحات انتظار لعدم قيام المواطنين بتكرار إلقاء القمامة مجددًا.

وشهد اللقاء توجيه محافظ الجيزة رؤساء الأحياء والمراكز بقطع كافة المرافق عن المقاهي المخالفة وخاصة التي تقوم بإستغلال الطريق العام.

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