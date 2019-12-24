كنيسة المهد تستعد لاحتفالات عيد الميلاد (فيديو)

عرضت فضائية "إكسترا نيوز" لقطات حية، اليوم، لاستعدادات كنيسة المهد لاحتفالات عيد الميلاد المجيد، ببيت لحم في فلسطين.



وتستعد مدينة وبلدية بيت لحم حاليًا لاحتفالات عيد الميلاد المجيد، والتي ستشمل إضاءة شجرة الميلاد في ساحة المهد معلنة بذلك انطلاق فعاليات سوق الميلاد واستقبال المواكب السنوية الرسمية في بيت لحم لبطاركة وأساقفة القدس، فضلًا عن قداديس عيد الميلاد للكنائس المختلفة.