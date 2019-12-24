اقتصادي: معدل النمو هو الأعلى منذ 10 سنوات "فيديو"

وأكد، أن ذلك أعلى معدل نمو منذ 10 سنوات، لافتًا إلى أنه أعلى معدل نمو في أفريقيا، وفي المنطقة، حتى إذا قارنا معدل النمو المصري بمعدلات النمو العالمية فهي لا تتجاوز الـ 3%، ومعدلات نمو الاتحاد الأوروبي لا تتجاوز الـ 2%، وهذا شيء إيجابي يدل على النشاط الاقتصادي للدولة المصرية في السنوات الأخيرة.

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قال الدكتور كريم العمدة، الخبير الاقتصادي، إن معدل النمو يُقاس عليه حجم الاقتصاد، بمعنى أنه يزيد حجم الاقتصاد كل عام عن العام السابق له، وهذا يمثل النشاط الاقتصادي في جميع قطاعات الدولة المصرية.وأضاف كريم العمدة، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المُذاع على الفضائية الأولى المصرية، أن معدل النمو زاد بنسبة 5.6% في الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن معدل النمو يمثل جميع السلع والمنتجات التي يتم إنتاجها داخل الدولة المصرية.