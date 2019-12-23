ناشدت الإعلامية إيمان الحصري، مقدمة برنامج "مساء dmc" وزارة الداخلية، القبض على القتلة المجرمين الذين افتعلوا إرهابا في الشارع المصري بقتلهم كلب بساطور بسوق الأحد، موقف التكاتك في المطرية.



وأضافت"الحصري" خلال تقديم برنامج "مساء dmc"، أن أول قضية سيُعاقب عليها المجرمون، هي حيازتهم سلاح، بالإضافة إلى أن هؤلاء المجرمين خطر على الأمن القومي، كما أنهم يسيئون لصورة مصر.



وعلى الفور، استجابت وزارة الداخلية لمناشدة برنامجها "مساء dmc"، الذي يُعرض على شاشة "dmc"، وألقت القبض على قاتلي "كلب المطرية" وضبط صاحب الكلب.



يُذكر أن الإعلامية إيمان الحصري، نشرت تقريرا بالاعتداء على كلب بطريقة وحشية، بعد قيام بعض مستخدمي مواقع تواصل الاجتماعي بتدشين هاشتاج "كلب المطرية" للمطالبة بالبحث عن الجناة ومعاقبتهم.

