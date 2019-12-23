استبعاد إبل من مسابقة للمزايين بسبب عمليات التجميل

أعلن القائمون على مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته الرابعة والمقامة في السعودية، استبعاد قطيع إبل من المشاركة في إحدى مسابقات المزايين بسبب الكشف عن خضوعها لعمليات تجميل من خلال نفخ الشفاه.



وقررت اللجنة القانونية في المهرجان، استبعاد قطيع يتم انتقاؤه وفق مواصفات جمالية محددة، للمالك بدر سعيد جبعان الدوسري بسبب حقن الشفتين العليا والسفلى بمادة مالئة.



كما تضمن قرار العقوبة، حرمان المالك الدوسري من المشاركة في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل لمدة 5 سنوات.



وطالب الكثير من المغردين بتطبيق عقوبة على مثل هذه الحالات التي وصفوها بأنها اعتداء على حقوق الحيوان.



الفترة الأخيرة شهدت الكثير من عمليات التجميل للإبل المشاركة في مهرجان مزايين، من نفخ وشد وشفط وحقن بوتوكس، وقص أذنيها وتصغيرها، وجلسات حلاقة، وحمام صابون.



وتصل تكلفة حمام الإبل قرابة 100 ريال، بينما تتجاوز الحلاقة 200 ريال، وتتم عمليات التجميل لإزالة التشوهات، وتتجاوز أسعار تجميل الأذن والشفاه 1000 ريال.

