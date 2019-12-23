أحمد موسى عن إطلاق نائبة خرطوش في فرح ابنتها: تصرف غير مقبول

علق الإعلامي، أحمد موسى، على الفيديو المتداول للنائبة نوسيلة إسماعيل، عضو مجلس النواب، وهي تطلق خرطوش من شرفة منزلها احتفالًا بخطبة ابنتها، قائلا: "من حق وزارة الداخلية إلغاء رخصة نائبة فاقوس، بعد ظهورها في هذا الفيديو".



وأضاف "موسى" خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي" المذاع على فضائية "صدى البلد"، أنه من الممكن أن نقبل مواطن عادي يضرب النار محتفلا إذا كان لديه ترخيص بذلك، لكن شخص مسئول لديه حصانة أو رجل قانون، لا نقبل بذلك منه".



وتابع: "إن لم تكن السيدة نوسيلة إسماعيل، نائبة عن الشعب، لم أكن سأتحدث عنها، لكن لأن لها صفة نيابية، فهذا ما جعلني أتحدث عنها حتى لا نترك المجال للتساهلات والأقاويل".



كما أشار إلى أن ترخيص الأسلحة من أجل الدفاع عن النفس أو الصيد فقط.



وطالب مقدم برنامج "على مسئوليتي" مجلس النواب، بضرورة اتخاذ قرار بعد تجاوز النائبة نوسيلة إسماعيل وحملها للسلاح.



