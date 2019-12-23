مؤسسة "أمهات تصنع المستحيل": مشكلة قانون الأحوال الشخصية في تنفيذ آلياته

قالت لمياء بسيوني، مؤسس حملة "أمهات تصنع المستحيل"، إن الحملة بها 38 ألف حالة طلاق، واللاتي يكن عليهن حمل كبير بعد الانفصال لأنها تقوم بدور الأم والأب لأن الأب يطلق الأولاد معها.



وأضافت خلال لقائها في برنامج "حديث المساء"، مع الإعلامية ياسمين عز، والمذاع عبر فضائية mbc مصر: "المحاكم مليئة بالأمهات، والأب يعمل القضية كيد في المرأة"، مؤكدة أن نفقة المحكمة تقدم 230 جنيها فقط.



وأضافت، أنه لا بد من وجود حد أدنى للنفقة ومعالجة البطء في تقاضي النفقة، مشيرة إلى أن كل نوع من النفقة يحتاج قضية من الزوجة لها مصاريف ومحامي وأغلب المطلقات حياتهن تتوقف، وتعمل في أكثر من وظيفة للإنفاق على أولادهن.



وأكدت أنه لا بد من وجود آلية لاكتشاف الدخل الحقيقي للمطلق، لأنه يتم التزوير فيه ويوجد تضليل كبير في ذلك، وأن قانون الأحوال الشخصية الحالي ليس مهلهلا، ولكن المشكلة في تنفيذ آلياته.