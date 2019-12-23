السراج: طلبت دعمًا عسكريًا من أردوغان

اعترف رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية، فائز السراج، بأنه طلب دعمًا عسكريًا ومعدات حربية من تركيا، مطالبًا من يعترضون على اتفاقه مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بالذهاب للمحاكم الدولية.



وقال السراج، في مقابلة مع صحيفة كوريري ديلا سيرا الإيطالية نشرت، اليوم الاثنين، إنه ليس لديه بديل سوى طلب المساعدة العسكرية من تركيا معترفًا بذلك قائلًا: "نحن متهمون الآن بإحضار دبابات وطائرات بدون طيار تركية"، مشيرًا إلى أنه لن يقف مكتوفي الأيدي قائلًا "ليس لدينا بديل".



وطالب السراج من يعترض على مذكرات التفاهم الأمنية والعسكرية الغير الشرعية التي وقعها مع أردوغان نهاية نوفمبر الماضي، باللجوء إلى القانون الدولي والمحاكم الدولية، معربًا عن ثقته في النصر بمساعدة تركيا.



وحقق الجيش الوطني تقدمًا واسعًا نحو العاصمة طرابلس معلنًا قصف العديد من مخازن الأسلحة التابعة لميلشيات طرابلس سبق أن حصلت عليها من تركيا.