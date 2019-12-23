الكبسة السعودية باللحمة.. على طريقة الشيف سلطان الفيصل

كشف الشيف السعودي سلطان الفيصل عن طريقة عمل الكبسة التي تعد من الأكلات الأشهر في المملكة العربية السعودية، والتي تقدم في طبق مسطح، وتزين بالمكسرات، مشيرًا إلى أن هناك أكثر من طريقة لتحضيرها، سواء كانت بالدجاج أو اللحم.



وأوضح أن مكونات كبسة اللحم السعودية البسيطة التي يمكن لأي سيدة أن تقوم بعملها في المنزل تتمثل في: 3 أكواب من الأرز البسمتي، وكيلو من اللحم، وربع كأس صلصة طماطم، و4 فصوص حبهان، و3 ملاعق صغيرة بهارات الكبسة، بالإضافة إلى ملح وفلفل أسود وملعقتي زيت ذرة، وملعقة صغيرة كركم مطحون، وعدد 2 ليمونة مجففة، وبصل، وطماطم، و4 أكواب ماء مغلي.



وأشار الشيف سلطان الفيصل إلى طريقة عمل الكبسة السعودية، مشددًا في البداية على غسل الأرز جيدًا ونقعه في الماء لمدة ساعة، ثم تصفيته وتركه، ثم غسل اللحم جيدًا ويتم تقطيعه قطعا متوسطة، ونقطع البصل إلى شرائح، وخلط الطماطم في الخلاط جيدًا، ثم نضع الزيت في مقلاة على النار حتى يسخن.



تابع: وبعد ذلك نضيف شرائح البصل ويتم تقليبها حتى يصبح لونها ذهبيا، ثم نخرجها من الزيت ونتركها جانبًا.



الخطوة التي تليها هي تشويح قطع اللحم في نفس الزيت، ثم نضيف شرائح البصل مجددًا، ونضيف عليها الصلصة والكركم والحبهان والليمون إلى اللحم ونقلبه جيدا، عقب ذلك نضيف الماء المغلي ونقلب، وننتظر حتى ينضج اللحم.



وأضاف الشيف السعودي سلطان الفيصل: ثم نضيف بعد ذلك الأرز البسمتي مع إضافة الملح والفلفل الأسود ونقلبه جيدًا، قبل أن نغطي الوعاء، وبعد أن يغلي المزيج نخفض النار حتى ينضج الأرز.