فيديو اشتعال النيران في سيارة دبلوماسي تركي باليونان

عرضت فضائية "روسيا اليوم" مقطع فيديو اشتعال النيران في سيارة موظف بقنصلية تركيا في مدينة سالانيك، شمال اليونان.



وأعلنت الشرطة اليونانية أن مهاجمين مجهولين أشعلوا النار في السيارة في ساعة مبكرة من صباح اليوم الإثنين، ما تسبب في وقوع أضرار واسعة النطاق، من دون أي إصابات بشرية.



وتعليقا على هذا الحادث، قال المسئول، الذي طلب عدم نشر اسمه: "وقعت أضرار واسعة النطاق.. ولا توجد إصابات بشرية".



