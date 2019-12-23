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هزاع: تطوير مسار العائلة المقدسة بالمحافظات يروج للسياحة الدينية

الإثنين 23/ديسمبر/2019 - 12:10 م
جريدة الدستور
هدير شعراوي
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قال حسام هزاع، عضو اتحاد الغرف السياحية، إن الدولة تلعب دورا كبيرا جدا بقطاع السياحة، سواء محافظة القاهرة أو وزارة السياحة وهيئة التنمية السياحية.

وأضاف هزاع، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "8 الصبح"، المذاع على فضائية "dmc"، أن تطوير مسار العائلة المقدسة بالمحافظات يساعد على ترويج السياحة الدينية المسيحية، مؤكدًا أن بابا الفاتيكان صرح لمسيحيي العالم بالحج في مصر.

وأشار عضو اتحاد الغرف السياحية إلى أن تطوير مسار العائلة المقدسة مرتبط ببرامج سياحية بالقدس والأردن، لأنه يتم من خلاله وفود مجموعات كبيرة إلى مصر والأردن والقدس لإقامة الرحلات السياحية الدينية.

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