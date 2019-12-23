مسئول كردي يحذر من عودة "داعش" إلى العراق

حذر المسئول الكردي لاهور طالباني، اليوم الاثنين، من عودة تنظيم داعش الإرهابي إلى العراق، مشيرًا إلى أن مقاتلي داعش زاد عددهم بقوة مرة أخرى، وأن هجماتهم ستزداد خلال هذه الفترة.



ووصف "لاهور" الجماعة بأنها "مثل تنظيم القاعدة الإرهابي"، موضحًا أن التفجيرات الانتحارية في بغداد تثير مخاوف من عودة تنظيم داعش الإرهابي، وفقًا لمجلة "ذا ويك".



وأضاف: إن التنظيم الإرهابي "لديه تقنيات أفضل، وأساليب أفضل، وأموال كثيرة تحت تصرفهم، فيما يمكنه شراء المركبات والأسلحة والمواد الغذائية والمعدات"، مبينًا أن بعودتهم في الأراضي العراقية سيصبح من الصعب طردهم مرة أخرى.



وكشف "لاهور" عن أنهم يقيمون في الجبال، ولديهم خطة جديدة للسيطرة، لافتًا إلى أن التنظيم الإرهابي لم يعد يريد السيطرة على أي منطقة لتجنب أن يكون هدفًا، وهو يمكث حاليًا في جبال حمرين العراقية.



وذكر "لاهور" أن هذا هو محور التنظيم الآن، وأن جبال حمرين هي سلسلة طويلة من الجبال، ويصعب على الجيش السيطرة عليها هناك؛ بسبب كثيرة المخابئ والكهوف.