غدًا.. مهرجان القاهرة الدولي للمسرح يحتفل بـ "الطوق والإسورة"

تنظم إدارة مهرجان القاهرة الدولي للمسرح المعاصر والتجريبي غدا الثلاثاء لقاء احتفاليا بفوز عرض "الطوق والإسورة" بجائزة مهرجان قرطاج وتوزيع شهادات تقدير على المشاركين بإعداد وتنظيم الدورة السابقة الـ ٢٦ وخاصة المتطوعين الذين كانوا عنوانا لتميز الدورة تنظيميا.



يحضر حفل توزيع شهادات التقدير مجلس إدارة المهرجان برئاسة د. سامح مهران وأيضا أبطال العرض المسرحي الطوق والإسورة بالإضافة إلي أهم رموز المسرح المصري الفنانة القديرة سميحة أيوب، سميرة عبد العزيز، سيد رجب، أحمد كمال، رشوان توفيق، سمير العصفوري، وغيرهم.



يذكر أن مسرحية "الطوق والإسورة" فازت بجائزة الشيخ القاسمي لأفضل عرض عربي في مهرجان الهيئة العربية للمسرح في يناير هذا العام.