سفارة البحرين بالقاهرة تحتفل بالأعياد الوطنية بحضور الوزراء.. صور

أقامت سفارة مملكة البحرين لدى القاهرة، مساء أمس الأحد، حفل استقبال بمناسبة احتفال مملكة البحرين بأعيادها الوطنية إحياءً لذكرى قيام الدولة البحرينية في عهد المؤسس أحمد الفاتح، وذكرى انضمامها للأمم المتحدة كدولة كاملة العضوية، وذكرى تولي عاهل البحرين لمقاليد الحكم.



وكان عبدالرحمن هاشم، القائم بأعمال سفارة البحرين لدى مصر وجامعة الدول العربية ودبلوماسيو السفارة، في استقبال ضيوف الحفل.



وحضر الحفل عددًا من السياسيين ونجوم المجتمع، في مقدمتهم الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم نيابة عن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، والوزير الدكتور مفيد شهاب، والدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي، والدكتور علي مصيلحي وزير التموين، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والدكتور خالد العناني وزير الآثار، والمستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة، والدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، ومندوب عن وزير الدفاع، ومندوب عن رئيس الأركان، ووكيل الأزهر الشريف نيابة شيخ الأزهر الشريف.



وشارك في الحفل مجموعة من سفراء الدول العربية في القاهرة، في مقدمتهم أسامة نقلي سفير المملكة العربية السعودية، والمهندس جمعة بن مبارك الجنيبي، سفير الإمارات، والسفير حسام زكي الأمين العام المساعد بجامعة الدول العربية وعدد من سفراء الدول العربية والأجنبية.



وشهد الاحتفال حضور عدد من الإعلاميين والكتاب الصحفيين في مقدمتهم علي حسن رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط، وأميرة سالم رئيس قناة النيل للأخبار، ورجل الأعمال عمرو بدر، وعدد من الفنانين منهم صفية العمري وعفاف شعيب وأحمد بدير.



من جانبه، قال عبدالرحمن هاشم، القائم بأعمال سفارة البحرين، إن المملكة تسير وفق خطط استراتيجية مدروسة تمتد لمستقبل بعيد الأمد من خلال «رؤية البحرين 2030» والتي تضع توجهات ورؤى البحرين التنموية للمستقبل.



وأضاف «هاشم» في كلمته خلال الحفل، أن البحرين تبنت العديد من المبادرات لنشر ثقافة التسامح ومن أهمها إنشاء «مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي»، والذي عمل منذ إنشائه على أن يكون منارة تدعو إلى الانفتاح على الآخر واحترام كافة الديانات والثقافات.



وأوضح أن إعلان البحرين حول التسامح والتعايش يعد مرجعًا عالميًا؛ يهدف إلى تعزيز التسامح والتعايش السلمي من أجل تحقيق السلام ومكافحة الإرهاب والتطرف والعنف والتعصب والكراهية.



وأشار إلى أنه في عام 2019، حققت مملكة البحرين إنجازًا دوليًا جديدًا بعد اعتماد منظمة الأمم المتحدة، مشروع قرار تقدمت به مملكة البحرين باعتماد يوم الخامس من إبريل من كل عام يومًا دوليًا للضمير، وذلك استجابة لمبادرة الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء؛ بهدف تحفيز المجتمع الدولي على حل النزاعات بطريقة سلمية.



كما تحتفل البحرين بمرور 100 عام، على بدء التعليم النظامي، مشيدًا بدور المعلمين المصريين في البحرين باعتبارهم من أوائل المؤسسين للتعليم بالمملكة.



وتحتفي أيضًا مملكة البحرين في العام الحالي بمئوية القطاع المصرفي، كما يأتي احتفال المملكة بمناسبة مرور 100 عام على تأسيس شرطة البحرين هذا العام.



وأكد «هاشم» أن العلاقات بين البحرين ومصر تتميز بالاستقرار والأخوية، حيث كانت مملكة البحرين من أوائل الدول التي أيدت ثورة 30 يونيو، كما تأتي زيارات الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البحرين إلى القاهرة ولقاءته المستمرة مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتؤكد وحدة المصير المشترك الذي يجمع البلدين الكبيرين منذ عقود، وحرص قيادتهما على مواصلة التشاور والتنسيق الدائم لمجابهة التحديات التي تواجه أمن المنطقة والعالم، وتذليل أية عقبات قد تعترض سبيل مسيرة علاقات البلدين الطويلة الأمد، والتي تجسد عمق التفاهم الاستراتيجي بينهما.



ولفت إلى أن مسارات التعاون بين الجانبين البحريني والمصري تشهد ازدهارًا كبيرًا خلال السنوات الماضية.



وتابع: "تؤمن المملكة بأن مصر تمثل عمقًا استراتيجيًا لها، وتؤمن مصر بأن أمنها من أمن البحرين ويمتد للخليج ككل، وهو خط أحمر لا يمكن التهاون بشأنه، فإن البلدين يحملان الرؤية ذاتها إزاء العديد من قضايا المنطقة، وفي مقدمتها مكافحة الإرهاب، ومواجهة خطر تنظيمات التطرف والإرهاب وتجفيف منابع تمويلها".



وشدد «هاشم»، على دعم مملكة البحرين لمصر في الحفاظ على أمنها واستقرارها ومساندتها للجهود الدؤوبة والمتواصلة لتعزيز التنمية والرخاء والازدهار للشعب المصري.



وأشار القائم بأعمال سفارة البحرين لدى مصر إلى أن التعاون الاقتصادي بين البلدين يتخذ أشكالًا متعددة ومتنوعة تشمل جميع أوجه النشاطات التجارية والاستثمارية والتنموية والسياحية وتشهد حركة التبادل التجاري بين البلدين نموًا متزايدًا.



وتحتل الاستثمارات البحرينية في مصر المرتبة رقم 14 في قائمة الدول المستثمرة في مصر على مستوى العالم حيث تصل الاستثمارات البحرينية في مصر إلى 3 مليارات دولار.



وأوضح أن هناك 9 اتفاقيات تعاون بين البلدين؛ في مقدمتها القانونية والتجارية وتشجيع وحماية الاستثمار، بالإضافة إلى 14 مذكرة تفاهم في مجالات عديدة منها التعاون والتنسيق الأمني والطيران المدني والمجال القانوني والقضائي وسوق الأوراق المالية.