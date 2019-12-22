عمرو سعد يهنئ شقيقه أحمد على أغنية "مامى كوسة"

حرص الفنان عمرو سعد، على دعم شقيقه الفنان أحمد سعد، وتهنئته على اغنيته الجديدة "مامي كوسة".



ونشر عمرو سعد، بوستر الأغنية عبر صفحته الشخصية بموقع "إنستجرام"، وعلق عليها قائلًا: "مامي كوسة مبروك أغنية روعة بجد ونجاح كبير إن شاء الله أحمد سعد، وحسن الشافعي، وكنكا".



الأغنية يتعاون فيها أحمد سعد، مع الموزع الموسيقي حسن الشافعي، ومطرب المهرجانات إسلام كنكا.



من ناحية آخرى، أقام عمرو سعد، دعوى قضائية ضد المنتج محمد السبكي خلال الساعات القليلة الماضية بسبب تأخر مستحقاته المالية لعدد 3 أفلام لم يتقاضى عنهم أجره كاملًا.