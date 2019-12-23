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دراسة: العمل لمدة 40 ساعة فى الأسبوع خطر على الصحة

الإثنين 23/ديسمبر/2019 - 08:03 ص
جريدة الدستور
إسلام جمال
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تشير دراسة جديدة إلى أن العمل خمسة أيام كل أسبوع قد يزيد من خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم، والكثير من الأمراض الخطرة.

وأكد الباحثون استنادًا لنتائج الدراسة، أن العمل لأكثر من 35 ساعة أسبوعيًا يعرض موظفي المكاتب لخطر أكبر، حيث يعتقد أن الإجهاد وقلة النوم وعدم ممارسة التمارين الرياضية الكافية تسبب المرض.

ووفقًا لما ذكره موقع "ديلى ميل" البريطاني، فقد قام علماء من جامعة "لافال" في كيبيك بكندا، بتحليل صحة 3500 من موظفي المكاتب. 

وأظهرت النتائج أن العمل أكثر من 40 ساعة أسبوعيا يزيد من خطر ارتفاع ضغط الدم بنسبة تصل إلى الثلثين.

40 ساعة عمل خطر على صحتك
وكشفت نتائج الدراسة، أن الموظفون الذين عملوا على الأقل 40 ساعة في الأسبوع كانوا أكثر عرضة بنسبة 50 في المائة لارتفاع ضغط الدم مقارنة بالأشخاص الذين تمسكوا بـ35 ساعة أو أقل. 

بينما أظهرت النتائج أن أولئك الذين قضوا أكثر من 49 ساعة في المكتب معرضون لخطر أكبر بنسبة 70 في المائة. 

وقال الخبراء إن الضغط وعدم النوم الكافي وعدم ممارسة التمارين الرياضية هما السبب في الضغط على الجسم.

وأضاف الباحثون أن الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم لديهم خطر متزايد من المعاناة من السكتة الدماغية أو النوبات القلبية أو أمراض الكلى النامية.

وقال مؤلف الدراسة الدكتور كزافييه ترودل، يرتبط كل من ارتفاع ضغط الدم المقنع والمستدام بارتفاع خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

ماهى مخاطر ارتفاع ضغط الدم؟
ويعد ارتفاع ضغط الدم، نادرًا ما يكون له أعراض ملحوظة، ولكن إذا لم يتم علاجه، فإنه يزيد من خطر حدوث مشكلات خطيرة مثل النوبات القلبية والسكتات الدماغية.

ويعاني أكثر من واحد من كل أربعة أشخاص في المملكة المتحدة من ارتفاع ضغط الدم، على الرغم من أن الكثير منهم لن يدرك ذلك.

وارتفاع ضغط الدم المستمر يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بعدد من الحالات الخطيرة التي تهدد الحياة، مثل: مرض القلب، وأزمة قلبية، ومرض الشرايين الطرفية، وتمدد الأوعية الدموية.

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