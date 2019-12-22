خناقة حريمي.. ميريام فارس تسب إليسا.. وملكة الإحساس ترد: كله بيعمل بأصله

أثارت الفنانة اللبنانية ميريام فارس، حالة جدل واسعة قبل أشهر، بسبب تصريحاتها عن مصر خلال المؤتمر الصحفي لحفلها بمهرجان موازين بالمغرب.



وبررت ميريام فارس، سبب غيابها عن الحفلات في مصر، هو لأنها أصبحت ثقيلة على مصر، بعد الثورة لارتفاع أجرها، وهو الأمر الذي أثار موجة غضب كبيرة ضدها استدعتها للخروج ببيان اعتذرت فيه للشعب المصري بعد وقت قليل من إطلاق تصريحاتها.



وعلى الرغم من تصريح الفنان هاني شاكر، حول أزمتها وأنها خانها التعبير واعتذرت إلا أن هذا التصريح كان له عواقب وخيمة على مريم، إذ أنها لم تقدم سوى حفلات تعد على أصابع اليد بعده ولم تشارك في أي مهرجان فني واقتصرت حفلاتها على حفلات الزفاف فقط.



وبعد عودة ميريام للحياة الفنية والمشاركة في مهرجان ميدل بيست، والذي تنظمه الهيئة العامة للترفية بالسعودية أعادت ميريام، تصدير أزمتها من جديد بقولها إن اللفنانة اللبنانية إليسا تفاعلت بعلامة "لايك"، لخبر النقيب هاني شاكر، حول أزمة ميريام.



كما أنها وصفت إليسا بالنفاق، وتناست دفاع إليسا عنها في المهرجان نفسه والذي أكدت خلاله أنها تضع "لايك"، لأي خبر يروق لها ولا تنظر لمحتوى هذا الخبر.



في الوقت نفسه ردت إليسا على تصريحات ميريام فارس الأخيرة ضدها قائلة: "حبيبي كل إنسان بيعمل بأصلو مش منتظرة تقدير من حدا".