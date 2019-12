خناقة حريمي.. ميريام فارس تسب إليسا.. وملكة الإحساس ترد: كله بيعمل بأصله

View this post on Instagram

.. #ميريام_فارس .. #اليسا خبيثة وبوجهين اسمع كلامك استغرب اشوف امورك استعجب ... برأيكم مين الخبيثة فيهم ؟ اليسا اللي طلعت ودافعت عن ميريام كمواطنة لبنانية . اما ميريام اللي قالت عن كلامها ضد مصر انه مقطش ومقطع ومفبرك ومسرب اي فبركة واي تسريب وتصريحك كان امام كم كبير من الصحفيين والاعلاميين وبمؤتمر صحفي مسجل كامل من الالف الى الياء عاليوتيوب الحكم لكم . @myriamfares @elissazkh #يحيى_جان #yehia_gan