وزير الخارجية: سيطرة الإرهابيين على طرابلس واضحة لا تحتاج برهان

رد سامح شكري، وزير الخارجية، على ردود أفعال تركيا وحكومة الوفاق على تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بأن الميليشيات الإرهابية اختطفت القرار في الشأن الليبي في طرابلس، والتي أنكرت ذلك.



وقال سامح شكري، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر": "سيطرة الميليشيات الإرهابية على طرابلس معلومات متداولة، ويتم تداولها بين القادة عندما يلتقون على كافة اللقاءات، وهناك إدراك كامل لهذه الحقائق التي لا تحتاج برهانا، فهي واضحة للجميع ووواضحة للمبعوث الأممي، والقادة على المستوى الأوربي والولايات المتحدة وغيرها".



وأضاف: "أي محاولة إنكار ذلك هي محاولة لإخفاء حقيقة الأمور في ليبيا".