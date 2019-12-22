نائبة تطلق الخرطوش من البلكونة:"إحنا اللي بنشرّع القانون"

أطلقت نوسيلة إسماعيل، عضو مجلس النواب عن دائرة فاقوس بمحافظة الشرقية، النيران من شُرفة نافذتها خلال خطوبة ابنتها والتي أثارت الكثير من الجدل عبر منصات التواصل الاجتماعي.



وظهرت نائبة فاقوس في مداخلة هاتفية مع أحد البرامج، مساء الأحد، لتبرر فعلتها مؤكدة أن ضرب النار ليس مشكلة وشىء طبيعي: «أيام الإرهاب والثورة كان الأشخاص يقفون في منازلهم ويضربون النار لإحداث الاطمئنان والأمان»، بحسب قولها.



وقالت نوسيلة: "قراءة فاتحة بنتي، وأنا مرخّصة السلاح، بأضرب خرطوش في بيتي، إحنا اللي بنشرّع القانون يستحيل أمشي خطأ، أنا بمشي وفقا للقانون".



ونفت نائبة الشرقية رفع مجلس النواب الحصانة عنها: «البعض يدّعي أن الحصانة اترفعت عنّي، ودي إشاعة وما زلت نائبة تحت قبة المجلس".