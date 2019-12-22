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فن

أحمد آدم يخلع ثوب القرموطي ويستعد لعمل كوميدي إنساني

الأحد 22/ديسمبر/2019 - 09:08 م
أحمد آدم
أحمد آدم
محمد مجدي
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يعود النجم أحمد آدم مرة أخرى لعالم السينما مبتعدًا عن شخصية القرموطي، التي قدمها مؤخرًا ليخرج بعمل سينمائي جديد من إخراج أحمد البدري وتأليف محمد نبوي، بعد فترة غياب وصلت إلى 11 عامًا بعد تقديمه لـ"شعبان الفارس"، وذلك لعرضه بموسم الأعياد القادم.

حول العودة والتجربة قال المؤلف محمد نبوي لـ"الدستور":"انتهيت منذ أسابيع قليلة من كتابة سيناريو الفيلم بشكل كامل، وقد قمت بعمل عدة تحضيرات حول السيناريو بوجود أحمد آدم وأحمد البدري والمنتج أحمد السبكي، للاستقرار على شكله وقصته النهائية".

وتابع "العمل أصبح الأن في جعبه الرقابة على المصنفات الفنية، تنظر إلية وبعدها تقرر أمكانية أعطائنا التصاريح اللازمة للدخول في تصويره، وأعتقد أن خلال أسابيع قليلة سيحدث ذلك، حيث من المفترض أن ندخل تصويره خلال شهر يناير المقبل، لعرضه بأحد مواسم الأعياد".

وعن قصة الفيلم رد قائلًا:"القصة تتمحور حول شخص يعاني بسبب معاملته السيئة لإبنائه الذي يكبرون في السن ويبدأ في رؤية معاناة هذا الاهمال بعد ذلك، ليحاول بكل الطرق أن يعالج كل هذه الفوضى التي تسبب فيها معهم في إطار من الكوميديا الإنسانية، التي سوف يبتعد فيها أدم عن شخصية القرموطي التي قدمها مؤخرًا".

واستكمل نبوي:"العمل إلى وقتنا الحالي لم يتم توقيع أي فنان علية سوى أدم، ومن المتوقع أن يتم الأستقرار على صناعه بشكل كامل، نهاية هذا الشهر لإنطلاق تصويره قريبًا، كما أنه من المتوقع أن يتم الأستقرار على أسمه النهائي في نفس الفترة".

وحول أماكن التصوير قال: العمل سيتم تصويره في مصر بشكل كامل، ومن المرجح أن يتم تصويره في عدد من الأماكن السياحية سواء شرم أو الغردقة، لكن كل هذه التفاصيل لم يتم حسمها بشكل كامل، لكن من المتوقع أن يتم الإفصاح عن التفاصيل خلال الفترة المقبلة".

واختتم محمد نبوي حديثه: تجمعني علاقة صداقة قوية بأحمد آدم، فهو محترف ولديه حس كوميدي عالي أوي وتعاونا من قبل في فيلم "القرموطي في أرض النار" 2017، ولاقى وقتها ردود أفعال طيبة، ونتمنى أن نجد ذلك في عملنا الجديد، الذي سيغير آدم جلده تمامًا.

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