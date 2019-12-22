-
الأحد 22 ديسمبر 2019 الموافق 25 ربيع الثاني 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

اقتصادي يكشف أهمية التعديل الوزاري في التوقيت الحالى

الأحد 22/ديسمبر/2019 - 08:23 م
محسن عادل
محسن عادل
سناء إسماعيل
طباعة
قال محسن عادل، نائب رئيس الجمعية المصرية للتمويل والاستثمار، إن التعديل الوزاري كان يستهدف خمسة أهداف في التوقيت نفسه.

وأضاف خلال لقائه في برنامج "صالة التحرير"، مع الإعلامية عزة مصطفى، والمُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "أول هذه الأهداف أن يحل الثغرات الكبيرة التي شهدتها برامج الإصلاح خلال العاميين الماضيين، وواحدة من هذه الثغرات أن بعض الملفات متفرقة بين وزارات كثيرة".

وتابع: "من ضمن هذه الملفات إصلاح الاستثمار وتنميته والملف ليس المنوط به وزارة الاستثمار لوحدها لأننا نتكلم عن الصناعة والتنمية المحلية والتجارة الداخلية والخارجية"، مشيرًا إلى أن حصره في وزارة واحدة كان يتسبب في التباطؤ في عملية اتخاذ القرارات.

واستكمل: "ثانيًا تقليل بعض الوزارات المتشابهة، وهذا ما حدث اليوم مع دمج وزارة السياحة مع الآثار، ودمج التجارة والصناعة، وعن الدمج والإحلال فإنه يتم وفقًا لطبيعة المرحلة والاستثمار والملفات التي تشرف عليها".

وأكد أن الآثار ليست مرتبطة بالمجلس الأعلى فقط، ولكنها كانت مرتبطة بتنمية الآثار نفسها والمدخولات وتنمية السياحة ولذا انضمت مع السياحة لكي يتم التنسيق بينهما.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

6 ملفات ترجح كفة خالد بدوي للبقاء في التشكيل الجديد

توقعات بعرض تشكيل حكومة مصطفى مدبولى ‏على الرئيس غدا

"حلمي" ينفي دمج 6 من جهات الولاية على أراضي الدولة

السنوسى: الإداري أنصف المرشدين السياحيين بإعفائهم من الضريبة المضافة

موضوعات متعلقة

منذ ساعة و 10 دقيقة

الباز يكشف أسباب عدم تغيير وزراء الصحة والتعليم والأوقاف

منذ حوالي 4 ساعات

الأرصاد تحذر من طقس نهاية ديسمبر: أمطار غزيرة ورعدية

منذ حوالي 10 ساعة

أول تعليق من محامي محمود البنا بعد الحكم على القاتل راجح

منذ يوم

السيسي يتابع تنفيذ الحد الأدنى للأجور وصرف الزيادة بأثر رجعي

الصور

image description

بدء فرز صناديق اقتراع انتخابات نقابة الموسيقيين بالشرقية

image description

جامعة المنيا تحتفي بأبطالها من "متحدي الإعاقة"

image description

ورشة عمل حول "حماية المجتمع المدرسي من الشائعات" بدمياط

image description

"سفاجا" أول الجمهورية في تدريب متطوعي الدفاع الشعبي

image description

صور المتهمين في قضية «شهيد الشهامة» بعد النطق بالحكم

الأكثر قراءة

الباز يكشف أسباب عدم تغيير وزراء الصحة والتعليم والأوقاف

القصة الكاملة لأصوات الحوت المرعبة بمدينة الضبعة فى مطروح

الأرصاد: طقس الغد مائل للدفء.. والقاهرة 20 درجة

الأرصاد تحذر من طقس نهاية ديسمبر: أمطار غزيرة ورعدية

أيام زمان

اعترافات زوزو نبيل.. «قضيت طفولتي ومراهقتي في السجن»

الأفلام المفضلة لـ جمال عبد الناصر.. «أحب إسماعيل يس والمغامرات»

«تيتاوونج».. حكاية الفيلم المجهول الذي اكتشف 12 نجمًا كبيرًا

تأثير «أيدن».. هكذا أدت «كبسولة دواء» إلى العدوان الثلاثي على مصر

نجم الساعة

عمرو سعد يقاضى السبكى (مستندات)

الصحة

دراسة: تربية الكلاب تعمل على تحسين الصحة النفسية

بدانة الحوامل تؤثر على حركة الأطفال ومعدل ذكائهم

تناول الحبوب يعزز النمو لدى الأطفال

أفضل مصدر طبيعي للكولاجين

الرئيس نيوز

بعد سماع أصوات مخيفة في مطروح.. "البيئة": اللي يشوف حوت يبقى محظوظ

الجيش الليبي يمدد المهلة لميليشيات مصراتة 3 أيام

حيثيات القضاء الإدارى بوقف الانتخابات المبكرة للمعلمين

أول رد نيابي بعد هجوم "مستقبل وطن" على رئيس النواب: "حزبهم غير جاهز"

منوعات

وفاة الممثل البريطاني تونى بريتون عن عمر يناهز 95 عامًا

10 أشياء يمكنك القيام بها فى الكريسماس

للمشردين فقط.. كاليفورنيا تشيّد مدينة بسعر خيالي

تحذير.. بعض مستحضرات التجميل بها مواد مسرطنة

كشكول

انتحار طفل شنقًا بقطعة قماش بمحافظة قنا

بالصور.. "كشك" تشيد بتمكين الرئيس للشباب

بالصور.. بابا نويل يوزع الهدايا على طلاب تجارة سوهاج

تعرفي على فوائد تناول طفلك للخيار

إسلام سياسي

تهديدات داعشية لألمانيا في كريسماس

إخوان اليمن يهاجمون كاتبة سعودية تفضحهم

سكرتير القرضاوي يجدد تهديده للإخوان

مفتي الجمهورية: الإسلام السياسي مشروع فاشل وبات كابوسًا يزعج العالم كله

مقالات الرأي
د. منى حلمى
يختبئ بين الأشجار و«ينشن» بدم بارد
د.أحمد الخميسى
لماذا يقال لـ«إسماعيل» يا أبوالسباع؟
ماجد حبته
لو لم يكن «القتيل» قطريًا!
ماجد حبته
كل «كوالالمبور».. وأنتم بخير!
المزيد

الثقافة

عبدالوهاب عيساوى: «الديوان الإسبرطى» ترصد جرائم العثمانيين وتسببهم فى استعمار الجزائر

"ثقافة الدقهلية" تحتفل باليوم العالمي للعصا البيضاء

الأربعاء.. منير عتيبة يناقش "أسد القفقاس" بالنيل الثقافية

2 شارع السراي الكبرى: نجيب باشا محفوظ عاش هنا

صفحتنا ع الفيس بوك