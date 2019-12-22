اقتصادي يكشف أهمية التعديل الوزاري في التوقيت الحالى

قال محسن عادل، نائب رئيس الجمعية المصرية للتمويل والاستثمار، إن التعديل الوزاري كان يستهدف خمسة أهداف في التوقيت نفسه.



وأضاف خلال لقائه في برنامج "صالة التحرير"، مع الإعلامية عزة مصطفى، والمُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "أول هذه الأهداف أن يحل الثغرات الكبيرة التي شهدتها برامج الإصلاح خلال العاميين الماضيين، وواحدة من هذه الثغرات أن بعض الملفات متفرقة بين وزارات كثيرة".



وتابع: "من ضمن هذه الملفات إصلاح الاستثمار وتنميته والملف ليس المنوط به وزارة الاستثمار لوحدها لأننا نتكلم عن الصناعة والتنمية المحلية والتجارة الداخلية والخارجية"، مشيرًا إلى أن حصره في وزارة واحدة كان يتسبب في التباطؤ في عملية اتخاذ القرارات.



واستكمل: "ثانيًا تقليل بعض الوزارات المتشابهة، وهذا ما حدث اليوم مع دمج وزارة السياحة مع الآثار، ودمج التجارة والصناعة، وعن الدمج والإحلال فإنه يتم وفقًا لطبيعة المرحلة والاستثمار والملفات التي تشرف عليها".



وأكد أن الآثار ليست مرتبطة بالمجلس الأعلى فقط، ولكنها كانت مرتبطة بتنمية الآثار نفسها والمدخولات وتنمية السياحة ولذا انضمت مع السياحة لكي يتم التنسيق بينهما.