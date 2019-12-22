البيئة: كنا نتمنى وجود حوت أزرق فى مصر.. ومن يراه محظوظ

قال الدكتور محمد سالم، رئيس قطاع المحميات الطبيعية بوزارة البيئة، إن الأصوات المنتشرة حول وجود حوت أزرق بسواحل مصر الشمالية غير صحيحة، مضيفًا: "كنا نتمنى أن تكون موجودة فعلًا، ولكنها تتنافى مع الأصوات الحقيقية للحيتان وتم تركيب أصواتها للإثارة".



وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صالة التحرير"، مع الإعلامية عزة مصطفى، والمُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "البحران المتوسط والأحمر يتواجد فيهما أنواع متعددة من الحيتان، وتتواجد في معظم المحيطات وأحيانا خلال هجرتها من الشمال للجنوب تخطئ المسار وتدخل البحر الأحمر أو المتوسط".



وتابع: "الحيتان كائنات غير مؤذية للإنسان وندعو الناس ألا تتعامل معها بعنف وعدم إزعاجها، ومن يراها إنسان محظوظ لأن بعض دول العالم تنظم مهرجانات لمشاهدة الحيتان عن قرب".



وأكد أن معظم الحيتان غير مسننة، ولم يصدر في التاريخ أن تسبب حوت في أذى للإنسان في أي مكان في العالم، حتى المسننة كذلك، وهو يعتبر من أذكى الكائنات الموجودة في الدنيا ويستطيع تحديد فريسته لذا لا يهاجم الإنسان أبدًا.