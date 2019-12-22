-
الأحد 22 ديسمبر 2019 الموافق 25 ربيع الثاني 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

خالد العنانى وزيرًا للسياحة بعد ضمها للآثار (بروفايل)

الأحد 22/ديسمبر/2019 - 01:25 م
خالد العناني
خالد العناني
أ ش أ
طباعة
تولى الدكتور خالد العناني، حقيبة وزارة الآثار في مارس 2016 في حكومة الدكتور شريف إسماعيل، واستمر في الوزارة بحكومة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، حتى صدر قرار اليوم الأحد، توليه مسئولية وزارة السياحة بعد دمجها مع وزارة الآثار.

والدكتور خالد العناني ولد في 14 مارس 1971 بمحافظة الجيزة، وتخرج في كلية الإرشاد السياحي، وعٌين معيدًا في جامعة حلوان ثم مدرسا مساعدا، وحصل على الدكتوراه في علم المصريات.

كما عمل الدكتور العناني أستاذًا لعلم المصريات والسياحة بقسم الإرشاد، وبكلية السياحة وإدارة الفنادق جامعة حلوان منذ عام 2011، وشغل مناصب عدة، منها عضو مراسل في معهد الآثار الألماني في برلين، والمدير السابق لمركز التعليم المفتوح "2010، 2012"، وعمل رئيسًا لقسم الإرشاد السياحي 2011 - 2012، ونائب العميد لشئون التعليم والطلاب عام 2012 - 2013، وعضو بالإدارة والمجالس العلمية، والمعهد الفرنسي للخبراء المعاونين العلمي آثار الشرقية بالقاهرة، بالإضافة إلى أنه أستاذ زائر بجامعة بول فاليري.

كما قام بتدريس اللغة المصرية القديمة والحضارة والآثار في العديد من الجامعات العامة والخاصة، وأشرف وناقش العديد من الرسائل العلمية والتدريس في الحفاظ على التراث، دورة الماجستير وإدارة الموقع وحدة حرارية بريطانية "جامعة براندنبورج للتكنولوجيا، كوتبوس، ألمانيا"، والتدريس في برنامج الماجستير دورة متكاملة العلائقية السياحة والتخطيط الإقليمي جامعة باليرمو.

والعناني حاصل على زمالة الدكتوراه في فرنسا، والتي تمنحها وزارة التعليم العالي المصرية، وهو عضو اللجنة العلمية للـ ENIM - الأولى الفرنسية مجلة علم المصريات عبر الإنترنت، عضو اللجنة العلمية لـمجلة Egypte الفرنسية، عضو مجلس إدارة من IFAO "باريس، منذ عام 2011"، وعضو في المجلس العلمي منذ 2014، وعضو مراسل في معهد الآثار الألماني ببرلين، وعضو للوفد المصري الرسمي للمؤتمر الحادي عشر الدولي لعلماء المصريات في "|فلورنسا" بإيطاليا.

وتولى العناني الإشراف على متحف الحضارة منذ 2014، والمتحف المصري بالتحرير 2015، ويتمتع بعلاقة طيبة بمنظمة "اليونسكو" الراعية لمتحف الحضارة.

كما أن الحكومة الفرنسية قامت بتقليده وسام "فارس" في الفنون والآداب، وذلك بحديقة المعهد الفرنسي للآثار الشرقية بالقاهرة.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

غدًا.. افتتاح المؤتمر الدولي الثاني لــ"سياحة المنيا" مصر مقصد سياحي

بالصور.. "المشاط" و"العنانى" فى جولة بالحنطور بالمنيا

المعهد الفرنسي للآثار يبحث تاريخ وثائق القلاع المصرية

مشروع مصري فرنسي لتطوير موقع صان الحجر الأثري

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 17 ساعة

الباز: أنباء عن إجراء التعديل الوزارى صباح الغد.. وهؤلاء يرحلون

منذ أقل من ساعة

الوزراء الجدد يؤدون اليمين الدستورية أمام السيسى

منذ ساعة

خاص - تعرف على طبيعة المنصب الجديد لرئيس الوزراء

منذ أقل من ساعتين

البرلمان يوافق على التعديل الوزارى.. ومهمة جديدة لـ«مدبولى»

الصور

image description

صور المتهمين في قضية «شهيد الشهامة» بعد النطق بالحكم

image description

مسئولون ونجوم رياضة يحضرون عزاء شقيقة مرتضى منصور

image description

عبدالعال وبكري وشخصيات عامة في عزاء شقيقة مرتضى منصور

image description

صور تكريم نجوم الفن والأغنية في الدورة الـ ١٦ لمهرحان دير جيست

image description

صور حفل شيرين عبد الوهاب في "المنارة"

الأكثر قراءة

أول تعليق من محامي محمود البنا بعد الحكم على القاتل راجح

القصة الكاملة لأصوات الحوت المرعبة بمدينة الضبعة فى مطروح

الباز: أنباء عن إجراء التعديل الوزارى صباح الغد.. وهؤلاء يرحلون

مصدر يكشف لـ«الدستور» تفاصيل التعديل الوزاري.. والإعلان اليوم

أيام زمان

اعترافات زوزو نبيل.. «قضيت طفولتي ومراهقتي في السجن»

الأفلام المفضلة لـ جمال عبد الناصر.. «أحب إسماعيل يس والمغامرات»

«تيتاوونج».. حكاية الفيلم المجهول الذي اكتشف 12 نجمًا كبيرًا

تأثير «أيدن».. هكذا أدت «كبسولة دواء» إلى العدوان الثلاثي على مصر

نجم الساعة

عمرو سعد يقاضى السبكى (مستندات)

الصحة

ارتفاع معدلات التسمم من المسكنات بين الأطفال

البدانة تزيد انبعاثات الغازات الدفيئة بـ20%

تراكم الدهون في البطن يؤثر على التفكير

تطوير اختبار جيني للكشف المبكر عن خطر السكتة الدماغية عند الولادة

الرئيس نيوز

خبرات مصرفية ونجاح فى جدولة الديون.. كل شيء عن "القصير " وزير الزراعة الجديد

عبد الحفيظ يعلق على عودة وزير الإعلام: "ما هي اختصاصاته؟"

الوزراء ونواب الوزراء الجدد يؤدون اليمين الدستورية أمام السيسي

مستقبل وطن يرفض مناقشة قانون الإدارة المحلية: "به مشاكل دستورية"

منوعات

للمشردين فقط.. كاليفورنيا تشيّد مدينة بسعر خيالي

تحذير.. بعض مستحضرات التجميل بها مواد مسرطنة

باحثون يجرون تجربة لمعرفة طرق تعزيز ثقة البشر بالروبوتات

خبراء يحذرون من خطورة تبييض الأسنان أثناء الحمل

كشكول

"هندسة زراعية الأزهر" تحصد جائزة أحسن عارض بالمعرض الدولي الـ 32

بالصور.. انعقاد الاجتماع الثامن للجنة إعداد إستراتيجية 2020/2030 بجامعة المنوفية

انفوجراف.. 39 مشروعاً قومياً بـ"التعليم العالي"

التعديل الوزاري.. السيرة الذاتية لـ"نائب شؤون الجامعات بالتعليم العالي"

إسلام سياسي

"خريجي الأزهر" تستنكر هجوم "بوكو حرام" الإرهابي في تشاد

5 داعشيات يسلمن أنفسهن للأمن التركي

بعوضة تقتل جنديًا تركيًا في قاعدة بعشيقة بالعراق

ننشر التفاصيل الكاملة لتحركات المقاول الأجير والإخوان بعد فشلهم المتكرر

مقالات الرأي
ماجد حبته
كل «كوالالمبور».. وأنتم بخير!
محمد رفعت
حكايات مصرية من منتدى شباب العالم.. من رأى ليس كمن سمع
ماجد حبته
ريجينى.. مزاعم معادة التدوير
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ عبدالرحمن تاج.. صاحب المواقف التاريخية
المزيد

الثقافة

مجاز للنشر تطرح المجموعة القصصية "غبار الحنين" بمعرض الكتاب

توقيع ديوان "له على خاصرتي" بالمركز الثقافي بطنطا (صور)

حسن طلب ينعى المفكر محمد شحرور ويطالب بنشر كتبه في مصر

وفاة رسام الكاريكاتير "محمد عفت" نجم الفن المشاكس

صفحتنا ع الفيس بوك