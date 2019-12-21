أحمد موسى لـ"صلاح" بعد إنذاره من قبل حكم قطري: "أخر مرة تروح هناك"

علق الإعلامي أحمد موسى على الحكم القطري بعد إنذاره لمحمد صلاح، قائلا: "مفيش فايدة في القطريين، حتى في الكورة، من إمتى قطر عندها حكام أصلا يحكموا ماتشات، وكيف تعطي الفيفا كأس العالم للأندية لحكم قطري".



وأضاف "موسى" خلال تقديم برنامج "على مسئوليتي" المذاع على فضائية "صدى البلد"، اليوم السبت، أن المجاملة أصبحت في التحكيم أيضا، مشيرا إلى أن الفساد ما زال يتحكم في الفيفا.



وأوضح أن حكم المباراة عبد الرحمن الجاسم، أشهر البطاقة الصفراء في وجه محمد صلاح، بعد تدخل أقل من العادي مع أحد لاعبي فلامنجو في منتصف ملعب الفريق البرازيلي، واحتسبها خطأ ضد صلاح.



وتابع: "صلاح قليلا ما يأخذ إنذارات لأنه يلعب كرة ولا يقوم بأي عنف أثناء اللعب، ولكن لأن الحكم القطري لا يفقه شيء في التحكيم، إيه الحكم اللي اسمه عبدالرحمن الجاسم ده؟ اتعلمت تحكيم فين يا عبدالرحمن؟".



وواصل "موسى": "إنها الكراهية لمصر وابنها".



ووجه رسالة إلى محمد صلاح قائلا: "آخر مرة يا صلاح تروح هناك، دول خونة يا صلاح، لا تتسامح معهم، قولتلك قبل كده مليون مرة، خلي بالك من القطريين، كلهم إخوان، بيكرهوك لأنك مصري وبتحب بلدك".

